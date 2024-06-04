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В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после того, как водитель такси в Москве негативно высказался в адрес граждан России и высадил из автомобиля пассажиров — участников СВО, сообщил СК России в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В социальных медиа сообщается, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и высадил из автомобиля пассажиров — участников специальной военной операции. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК