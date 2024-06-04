В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО

«В социальных медиа сообщается, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и высадил из автомобиля пассажиров — участников специальной военной операции. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в заявлении ведомства.