Пассажир погиб в лобовом столкновении авто в Челябинской области

По предварительным данным, 24-летний водитель Mazda пошёл на обгон. Иномарка лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем Daewoo Nexia, за рулём которого был 50-летний мужчина. В результате ДТП пассажир Daewoo скончался на месте.