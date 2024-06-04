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Пассажир погиб в лобовом столкновении авто в Челябинской области

Один из водителей пошёл на обгон и не рассчитал дистанцию.

49-летний пассажир Daewoo Nexia погиб в лобовом ДТП в Нагайбакском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области. Смертельная авария произошла 3 июня в 17:23 на 157 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск.

По предварительным данным, 24-летний водитель Mazda пошёл на обгон. Иномарка лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем Daewoo Nexia, за рулём которого был 50-летний мужчина. В результате ДТП пассажир Daewoo скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.