Экс-депутат из Красноярского края пойдет под суд за мошенничество

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, в июне 2021 года Велькер получил доступ к серверам кредитно-потребительского кооператива «Совет» и ввел в заблуждение председателя правления организации.
Он сообщил недостоверную информацию об изъятии серверов сотрудниками полиции. За то, чтобы «договориться» с «полицейскими», политик попросил 20 миллионов рублей.
На этих условиях председатель КПК «Совет» заключил с обвиняемым договор займа на сумму 20,8 миллионов рублей и фактически, не получив денег, обязался их вернуть.
Также Велькер обвиняется в земельных махинациях в 2015 по 28 декабря 2016 года. По подложным документам он заключил договоры купли-продажи 3 участков земли в Солонцовском сельсовете.
В результате реализации схемы Емельяновский район потерял 267 миллионов рублей. В ходе расследования причиненный ущерб возмещен путем возврата земельных участков в собственность государства.
Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Красноярского края.