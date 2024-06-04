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Экс-депутат из Красноярского края пойдет под суд за мошенничество

Бывшего депутата Березовского райсовета Александра Велькера будут судить за вымогательство и мошенничество.

Источник: МК.RU Красноярск

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в июне 2021 года Велькер получил доступ к серверам кредитно-потребительского кооператива «Совет» и ввел в заблуждение председателя правления организации.

Он сообщил недостоверную информацию об изъятии серверов сотрудниками полиции. За то, чтобы «договориться» с «полицейскими», политик попросил 20 миллионов рублей.

На этих условиях председатель КПК «Совет» заключил с обвиняемым договор займа на сумму 20,8 миллионов рублей и фактически, не получив денег, обязался их вернуть.

Потерпевший передал бизнесмену 2,5 миллиона рублей, а также право собственности на квартиру на улице Живописная за 9 миллионов.

Также Велькер обвиняется в земельных махинациях в 2015 по 28 декабря 2016 года. По подложным документам он заключил договоры купли-продажи 3 участков земли в Солонцовском сельсовете.

В результате реализации схемы Емельяновский район потерял 267 миллионов рублей. В ходе расследования причиненный ущерб возмещен путем возврата земельных участков в собственность государства.

Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Красноярского края.