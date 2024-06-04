«Поезд заминирован»: жизнь пассажиров поставили под угрозу из-за денег

Поезд Владивосток-Москва остановлен в Ружино. Неизвестный позвонил и сообщил о минировании, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам пассажиров, некий мужчина позвонил сотрудникам поезда и сказал, что заминировал поезд. Если ему не передадут энную сумму — он взорвет состав.
В пресс-службе ДВЖД корреспонденту «КП» рассказали, что специалисты действуют согласно протоколу. Пассажиров эвакуировали, кинологов вызвали: они проверят транспорт на наличие взрывчатых веществ. К месту происшествия прибудут полицейские.
Был ли звонок шуточным, или подозреваемый действительно заминировал ТС — выяснит антитеррор.
Ранее «КП» писала о минировании двух школ в крупных городах региона: Находки и Уссурийска. В учебных учреждениях прошли поверки.