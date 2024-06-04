Один видеозвонок, и ты без денег. До Приморья добрались дропперы — кто они, чем опасны и как связаны с «подработкой на лето»

Лето. Время каникул. Кто-то из детей поедет в лагерь, кто-то будет проводить время у дедушки с бабушкой или с друзьями, но, наверняка, есть ребята, которые задумаются о том, чтобы заработать на карманные расходы. Неопытным соискателям важно не забывать про безопасность — да, зумеры лучше других «дружат» с технологиями, однако могут попасться на психологические крючки мошенников. В объявлениях сулят золотые горы при минимальных усилиях, отсутствии опыта, образования и специальных навыков у будущего работника.
Денег нет. В чем подвох?
«Я просматривала объявления о вакансиях в интернете. Давно хотела устроиться летом на работу, и вот теперь, когда мне исполнилось 16, это стало реальным. Увидела рекламу банка, где предлагали завести банковскую карту и обещали за это заплатить — надо было только сообщить потом данные этой карты менеджеру. Так банк якобы выполняет план по продажам. Объявление заманчивое, вроде бы делать ничего особенного не нужно, но я знаю, что не всю информацию о банковской карте можно говорить посторонним. С другой стороны, денег же на карте нет, тогда в чем подвох?», — спрашивает жительница Владивостока Софья.
С помощью таких объявлений неосторожных соискателей вовлекают в мошеннические схемы в качестве дроппера. Так называют людей, которые участвуют в выводе и обналичивании денег, похищенных с чужих счетов. Преступники используют жертв, чтобы замести следы: просят перевести какую-то сумму с одной карты на другую, снять наличные и передать их курьеру или положить деньги на чужой счет за вознаграждение.
«Очень часто в этом случае жертвой мошеннических действий становятся именно подростки, ведь для выполнения такой “работы” не нужны какие-то особенные навыки и знания, а банковскую карту можно самостоятельно оформить уже с 14 лет. Но когда начинается расследование, правоохранительные органы в первую очередь выйдут на дроппа. Кроме того, как только информация о нем появится в базе данных Банка России, финансовые учреждения будут вправе заблокировать все его платежные карты. А с 25 июля этого года они будут обязаны это делать», — пояснил начальник Отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян.
Кража через демонстрацию экрана
Подросткам, как и взрослым, которые ищут работу, важно помнить, что быстрого и легкого заработка, увы, не существует. Если из вакансии непонятно, чем именно нужно заниматься, не требуется опыт работы и есть фразы наподобие «Минимум усилий!», «Ежедневные выплаты», «Доход не ограничен» — это опасные сигналы.
Тревогу должен вызвать и тот факт, что работодатель оставил у себя на сайте или в объявлении минимум данных — в лучшем случае мобильный телефон и электронную почту. Реально существующий наниматель всегда указывает юридический адрес, стационарный телефон, почту с фирменным доменом и другие реквизиты.
Также стоит насторожиться, если работодатель просит дополнительную персональную информацию. Например, указать не только номер карты, но и срок ее действия, а также три цифры с оборота. И уж тем более нельзя давать свою карту посторонним.
Не всегда мошенники выспрашивают конфиденциальные данные напрямую. Бывает, что они обманывают человека, и добывают секретную информацию незаметно для жертвы. Семнадцатилетняя Юлия столкнулась с тем, что, когда она пыталась трудоустроиться, рекрутеры настаивали на том, чтобы все общение осуществлялось по видеосвязи, а затем под разными предлогами просили включить демонстрацию экрана ее смартфона. А после собеседования она лишилась денег на счете.
«Судя по всему, злоумышленникам, которые знали телефон Юлии и какие-то еще дополнительные данные, удалось сбросить пароль от ее личного кабинета в онлайн-банке. Для этого им нужны были коды из СМС, которые приходили девушке на смартфон. Возможно, именно поэтому они просили включить демонстрацию экрана. Бывает, что мошенники предлагают якобы для работы установить мобильное приложение или специальную программу. А в них — скрытые возможности удаленного доступа к устройству, на котором это приложение установлено. Так мошенники легко могут добраться и до счетов. Иногда соискателю присылают ссылку на сайт, через который якобы планируют перечислять зарплату. Сайт оказывается фишинговым, и все данные, которые человек оставил на нем, утекают в руки аферистов», — объяснил Алексей Каракиян.
Объясните подростку, что, принимая решения о трудоустройстве, не стоит торопиться. Научите ребенка советоваться со взрослыми, если речь идет о финансовых вопросах, и предупредите, что трудоустраиваться нужно только официально и с «белой» заработной платой.
Редакция благодарит Дальневосточное ГУ Банка России за помощь в подготовке материала.