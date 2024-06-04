Один видеозвонок, и ты без денег. До Приморья добрались дропперы — кто они, чем опасны и как связаны с «подработкой на лето»

«Судя по всему, злоумышленникам, которые знали телефон Юлии и какие-то еще дополнительные данные, удалось сбросить пароль от ее личного кабинета в онлайн-банке. Для этого им нужны были коды из СМС, которые приходили девушке на смартфон. Возможно, именно поэтому они просили включить демонстрацию экрана. Бывает, что мошенники предлагают якобы для работы установить мобильное приложение или специальную программу. А в них — скрытые возможности удаленного доступа к устройству, на котором это приложение установлено. Так мошенники легко могут добраться и до счетов. Иногда соискателю присылают ссылку на сайт, через который якобы планируют перечислять зарплату. Сайт оказывается фишинговым, и все данные, которые человек оставил на нем, утекают в руки аферистов», — объяснил Алексей Каракиян.