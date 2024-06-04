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На Кубани нашли живым пропавшего два месяца назад трехлетнего ребенка

Пропавшего в Крымске трехлетнего мальчика нашли живым спустя более двух месяцев. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение ребенка 2020 года рождения неизвестно с 28 марта 2024 года. В ориентировке говорилось, что мальчик худой, с темно-русыми волосами и карими глазами, его рост 1 м.

В какой одежде был ребенок в день пропажи, поисковики не знали.