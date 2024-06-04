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Подростки в Новосибирске стали чаще травиться наркотиками

Доля отравлений увеличилась 18,6%, зафиксированы два смертельных случая.

Источник: РИА "Новости"

Ситуацию обсуждали на заседании антинаркотической комиссии Новосибирска в конце мая. Об этом сообщил «РБК Новосибирск».

На совещании озвучили — число отравлений наркотиками среди несовершеннолетних в Новосибирске увеличилось на 18,6%. В 2024 году произошло два смертельных случая (годом ранее за аналогичный период — три случая).

Для того, чтобы снизить уровень наркопотребления среди подростков на комиссии обсудили профилактические мероприятия в школах, ПДН и среди детей, которые входят в группу повышенного внимания.

Участники заседания решили усилить борьбу с рекламой наркотиков на улицах города. Озвучено мнение о необходимости вовлекать детей и подростков в занятия спортом.