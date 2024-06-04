В отношении Макаревича начали доследственную проверку

Это решение было принято после высказываний музыканта об Украине во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского. В ходе беседы с пранкерами Макаревич пожелал победы Украине.