В центре Омска вандалы расстреляли остановку на площади Победы

Ранее портал Om1.ru писал о подобных случаях. В микрорайоне Московка группа друзей не впускала в павильон тёплой остановки товарища. Тогда он решил выстрелить в стекло, предположительно, из пневматического пистолета. Аналогичная ситуация произошла и в тёплой остановке на проспекте Мира, 68. Неизвестный зашёл в павильон и по непонятной причине выстрелил в стекло. После этого омич скрылся.