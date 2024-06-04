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В центре Омска вандалы расстреляли остановку на площади Победы

На это отреагировал мэр Сергей Шелест.

Источник: Администрация Омска

В своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил об очередной разбитой остановке в центре города. Павильон на площади Победы подвергся вандализму: неизвестный стрелял по стёклам остановки из пневматического пистолета.

«Хорошо, что не пострадали люди. Прошу руководство омской полиции обратить внимание на данное происшествие. Не знаю, на каком языке просить и уговаривать некоторых граждан не портить городское имущество. А, может, надо вернуться к практике металлических, бетонных остановок? Это легко устроить, некрасиво, зато вполне надёжно», — отреагировал градоначальник.

Ранее портал Om1.ru писал о подобных случаях. В микрорайоне Московка группа друзей не впускала в павильон тёплой остановки товарища. Тогда он решил выстрелить в стекло, предположительно, из пневматического пистолета. Аналогичная ситуация произошла и в тёплой остановке на проспекте Мира, 68. Неизвестный зашёл в павильон и по непонятной причине выстрелил в стекло. После этого омич скрылся.