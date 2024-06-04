Сразу шесть автомобилей столкнулись на улице Притыцкого в Минске

Авария сразу с шестью иномарками произошла в Минске 3 июня. Около 17.05 часов 24-летний водитель «Фольксвагена», который ехал по Притыцкого в сторону улицы Якубовского, перестраиваясь, не пропустил попутный «Вольво», и произошло столкновение.