Сразу шесть автомобилей столкнулись на улице Притыцкого в Минске

В Минске на улице Притыцкого в ДТП попали сразу шесть автомобилей. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария сразу с шестью иномарками произошла в Минске 3 июня. Около 17.05 часов 24-летний водитель «Фольксвагена», который ехал по Притыцкого в сторону улицы Якубовского, перестраиваясь, не пропустил попутный «Вольво», и произошло столкновение.
От удара водитель «Вольво» потерял контроль над управлением и врезался в припаркованные «Опель», «Ауди», «Мазда» и «Рено».
К счастью, в жесткой аварии никто не пострадал, но у авто серьезные механические повреждения.