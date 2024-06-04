Глава «Лендорстрой-2» отправился под арест

Как стало известно «Ъ-СПб», Владимир Гурьянов был задержан силовиками в ночь на 3 июня. 72-летнему петербуржцу инкриминируют сокрытие средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Согласно открытым данным, с 1999 года бизнесмен занимал должность руководителя, а также был акционером ЗАО «Лендорстрой-2» (ранее АОЗТ «Лендорстрой-2»), которое специализировалось на дорожном строительстве. В материалах дела говорится, что в 2017 году фигурант перечислил ООО «Еврол Северо-Запад» 38 млн рублей, за счет которых должна была быть взыскана недоимка по налогам на сумму 102 млн рублей. Следствие полагает, что данное юрлицо было косвенно связано с обвиняемым.
Как позже уточнили в управлении ГУ МВД России по региону, господин Гурьянов был задержан у дома № 21 по бульвару Новаторов и доставлен в отдел полиции по Кировскому району «для дальнейшей передачи инициатору розыска».
Предприниматель с 2018 года находился под подпиской о невыезде, однако, как утверждают правоохранители, в конце прошлого года он скрылся, нарушив наложенное судом обязательство. 18 января Владимир Гурьянов был объявлен в федеральный розыск.
Компания была основана в 1993 году и уже в начале 2000-х стала крупным подрядчиком в Петербурге. В прошлом «Лендорстрой-2» реализовал ряд крупных проектов, включая продление Парашютной улицы в Приморском районе, интеграцию Западного скоростного диаметра в сеть дорог на Гутуевском острове в Кировском районе, а также улучшение территории вокруг стадиона на Крестовском острове «Газпром Арена». Кроме того, предприятие занималась ремонтом Театральной площади, строила Софийскую улицу и Суздальский проспект и даже подключала ЗСД к Обводному каналу. Сейчас же ЗАО находится в стадии банкротства и проходит соответствующую процедуру наблюдения.
Ежегодный объем заключенных контрактов составлял несколько миллиардов рублей. Однако с 2013 года репутация «Лендорстрой-2» в глазах Смольного стала стремительно ухудшаться по причине того, что компания вошла в число лидеров по количеству объектов, не введенных в эксплуатацию. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили, что подрядчик не выполняет обязательства перед городом. Сумма контрактов фирмы на тот момент превышала 11 млрд рублей.
В 2015 году тогдашний вице-губернатор Игорь Албин обрушился с критикой на ряд предприятий, включая «Лендорстрой-2», пообещал им разрыв контрактов и попадание в «черный список». Чиновник предупредил, что «в Петербурге бракоделы не нужны», пообещав привлечь внимание правоохранительных органов к разрешению ситуации.
После этого «Лендорстрой-2» перестал получать крупные контракты города, а вся деятельность фирмы свелась к урегулированию гарантийных обязательств и работе в качестве субподрядчика при строительстве трамвайной линии «Чижик». Через год после этих событий прокуратура инициировала уголовное дело против руководства ЗАО за неуплату зарплаты работникам.
Владимир Гурьянов родился 27 июля 1951 году в Кингисеппе. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Автомобильные дороги». Он проработал на предприятии около 50 лет, пройдя карьерный путь от мастера до генерального директора «Лендорстрой-2». Трест (реорганизован в 1976 году) был основан в 1936 году и долгое время являлся единственной организацией по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог в регионе.