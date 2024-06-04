Глава «Лендорстрой-2» отправился под арест

Как стало известно «Ъ-СПб», Владимир Гурьянов был задержан силовиками в ночь на 3 июня. 72-летнему петербуржцу инкриминируют сокрытие средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Согласно открытым данным, с 1999 года бизнесмен занимал должность руководителя, а также был акционером ЗАО «Лендорстрой-2» (ранее АОЗТ «Лендорстрой-2»), которое специализировалось на дорожном строительстве. В материалах дела говорится, что в 2017 году фигурант перечислил ООО «Еврол Северо-Запад» 38 млн рублей, за счет которых должна была быть взыскана недоимка по налогам на сумму 102 млн рублей. Следствие полагает, что данное юрлицо было косвенно связано с обвиняемым.