Омич оборудовал целый цех, чтобы производить нелегальный алкоголь

С апреля по июль 2023 года обвиняемый с отсутствием лицензии производил немаркированный алкоголь, чтобы в дальнейшем его продавать. В его цеху на 2-й Солнечной стражи порядка изъяли более 13,6 тысяч бутылок крепких алкогольных напитков с этикетками различных производителей, тару, предназначенную для розлива алкоголя, аппараты для его изготовления, а также более 25 тысяч литров спирта.