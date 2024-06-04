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Омич оборудовал целый цех, чтобы производить нелегальный алкоголь

Полицейские изъяли более 13 тысяч бутылок немаркированных напитков.

Омская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется по статьям «Реализация немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками» и «Незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере».

С апреля по июль 2023 года обвиняемый с отсутствием лицензии производил немаркированный алкоголь, чтобы в дальнейшем его продавать. В его цеху на 2-й Солнечной стражи порядка изъяли более 13,6 тысяч бутылок крепких алкогольных напитков с этикетками различных производителей, тару, предназначенную для розлива алкоголя, аппараты для его изготовления, а также более 25 тысяч литров спирта.

Общая стоимость изъятой алкогольной продукции превысила 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.