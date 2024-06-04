Ходят слухи, что он в психушке — соседи рассказали о колдуне-садисте

Жилой массив Кокбулак находится на самой окраине Шымкента. Собственно, горожанами местные жители стали лишь несколько лет назад, когда границы Шымкента были существенно расширены за счет присоединения части земель Сайрамского, Толебийского и Ордабасинского районов. К последнему ранее и принадлежало село Кокбулак — ныне жилой массив третьего мегаполиса страны.
Несмотря на дальнее расстояние, отыскать улицу Агыбек ата в самом массиве Кокбулак, оказалось не так сложно. Неширокая магистраль оказалась одной из центральных, и именно по ней ходит общественный транспорт. Водитель 180 автобуса даже взялся отыскать нужный дом, благо на каждом строении указана нумерация. Но я, увидев на пустой улице пожилую женщину с маленькой девочкой, попросила остановить автобус возле них.
На мой вопрос знает ли апа живущего на этой улице целителя, бабушка ответила, что сама не очень хорошо его знает, но рядом с ним живет Шолпан-апа, и она точно эту семью знает. Тем не менее я решила стучать во все ворота рядом с домом, в надежде, что кто-нибудь откликнется. Но, сначала постучала в ворота 19-го дома, где жила оскандалившаяся семья. Никто на стук не отозвался, а калитка ворот оказалась закрыта.
Через забор видно, что большую часть участка занимает достаточно большой и вероятно просторный дом. Рядом с ним небольшая времянка, где, по словам проверяющих, и жили супруги с шестью приемными детьми.
Стучу в один из домов напротив. На пороге появляется маленькая девочка, которая, увидев меня, зовет кого-то из дома. Вышедшая вслед за ней пожилая женщина кричит мне, чтобы я уходила. Говорить она не хочет.
Но, к счастью, удача мне улыбнулась. Через дом мужчина сообщил, что хозяина дома он знает с самого детства.
— Здесь он с рождения живет. Этот дом его отец строил. Семья у них многодетная была. Кажется, 10 или 12 детей было. Нынешний хозяин дома — самый младший. Потом братья-сестры стали отдельно жить, а родители со временем умерли. Он раза три или четыре женился. Последняя супруга у него появилась не так давно. Вообще же они с женой практически ни с кем не общались. Если мероприятие какое-нибудь на улице проходит, они не приходят. И к себе никого не зовут. Они так себя на улице поставили, что с ними почти никто не здоровался, — поделился мужчина.
По словам собеседника, семья была настолько скрытной, что на улице практически никто не знал, что дети, которые у них вдруг появились, им не родные. Даже на русского парнишку думали, что это его сын.
«Говорили, что это его сын от какой-то женщины, с которой он раньше жил. Вроде как раньше мальчик жил с матерью, а потом отец решил забрать его себе, потому что та женщина замуж вышла. Парнишка был вежливый, всегда здоровался, отлично говорил по-казахски. Я видел, как он скот на выгон гонял. Перед школой отгонит, а вечером гонит их назад. У этой семьи около 20 голов скота было — бараны, телята, но потом, после истории с изъятием детей, скот быстро распродали».
Маленьких детей нелюдимых супругов соседи тоже видели, но издалека, и не всех сразу, а по одному-два, поэтому предполагали, что их родила его последняя жена.
— Они их от дома далеко не отпускали и никому особо старались не показывать. И только после того, как приехала какая-то комиссия, и всех детей забрали, мы узнали, что все они были приемные. Не знали мы и того, что он бьет детей. Маленьких мы близко не видели, а старший парнишка при беглом взгляде выглядел нормально. Во всяком случае я не видел на нем синяков, и сам он никогда не жаловался, — пояснил сосед.
О том, где сейчас находится хозяин дома, у соседей нет единого мнения. Одни говорят, что он в тюрьме, другие — что в психиатрической лечебнице.
— Слухи ходят, что он в психушке, но точно никто не знает. Слышали, что его сначала закрыли. Но потом, вроде, на лечение отправили. Конечно, если он виноват, то должен понести наказание. То, что он занимался целительством, лично я не слышал. Зачем ему столько приемных детей? Возможно, ради госпособия. Но, это только мое мнение. Где сейчас его жена — никто не знает, — резюмировал собеседник.
К слову, о том, что подозреваемый может находиться в психиатрической клинике, мы слышим не в первый раз, однако как ему удалось усыновить детей, остается пока неизвестным.
К сожалению, еще три попытки пообщаться с соседями закончились неудачей. Соседи справа и напротив категорически отказались отвечать на любые вопросы, связанные с семьей из 19 дома.
Уже возвращаясь назад, на удачу зашла в местный маркет. На мой вопрос о семье целителя молодая женщина-продавец закивала головой.
— Да, был целитель, но сейчас он в тюрьме. Говорят, он брал из детдома детей и плохо с ними обращался, бил их. Детей забрали, а его или в тюрьму отправили. Люди здесь многие об этом говорят. Я слышала, что он целительством занимался, многие к нему приезжали, — поделилась продавец.
Напомним, «Народный целитель» из Шымкента связывал детей и не купал их по полгода. Приемный отец издевался над детьми и держал их впроголодь на протяжении нескольких лет.