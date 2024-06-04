Ходят слухи, что он в психушке — соседи рассказали о колдуне-садисте

— Здесь он с рождения живет. Этот дом его отец строил. Семья у них многодетная была. Кажется, 10 или 12 детей было. Нынешний хозяин дома — самый младший. Потом братья-сестры стали отдельно жить, а родители со временем умерли. Он раза три или четыре женился. Последняя супруга у него появилась не так давно. Вообще же они с женой практически ни с кем не общались. Если мероприятие какое-нибудь на улице проходит, они не приходят. И к себе никого не зовут. Они так себя на улице поставили, что с ними почти никто не здоровался, — поделился мужчина.