В Казани водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на велосипеде

Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому обеспечение их безопасности — это задача не только сотрудников ГИБДД, но и всех взрослых, напоминают в ведомстве. Нельзя оставлять детей без присмотра в местах, которые могут быть для них опасными, особенно вблизи дорог. Каждый участник дорожного движения должен быть предельно внимательным и осторожным на дороге.