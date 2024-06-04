В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы

Напомним, что ребенок пропал еще 2 июня. Ее поисками занимались как волонтеры, так и сотрудники полиции. На момент пропажи девочка была одета в черную футболку, темно-синие джинсы с большими карманами на коленях, ярко-оранжевые кеды, ярко-зеленые носки.