В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 14-летней школьницы. Девочку нашли живой и невредимой. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «Прорыв».
— Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! — рассказали волонтеры.
Напомним, что ребенок пропал еще 2 июня. Ее поисками занимались как волонтеры, так и сотрудники полиции. На момент пропажи девочка была одета в черную футболку, темно-синие джинсы с большими карманами на коленях, ярко-оранжевые кеды, ярко-зеленые носки.
Ранее в Екатеринбурге завершились поиски девятилетнего мальчика. Ребенок пропал в Чкаловском районе. О его местонахождении ничего не было известно с 11 апреля.