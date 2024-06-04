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В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы

Девочку нашли живой.

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 14-летней школьницы. Девочку нашли живой и невредимой. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «Прорыв».

— Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! — рассказали волонтеры.

Напомним, что ребенок пропал еще 2 июня. Ее поисками занимались как волонтеры, так и сотрудники полиции. На момент пропажи девочка была одета в черную футболку, темно-синие джинсы с большими карманами на коленях, ярко-оранжевые кеды, ярко-зеленые носки.

Ранее в Екатеринбурге завершились поиски девятилетнего мальчика. Ребенок пропал в Чкаловском районе. О его местонахождении ничего не было известно с 11 апреля.