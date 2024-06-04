В Челябинске мигрант попытался подкупить полицейского

Будучи уроженцем ближнего зарубежья, он должен был оформить патент на трудовую деятельность и мог бы работать, без малейшей оглядки. Но то ли ему стало жалко денег, то ли правовая безграмотность подвела — мигрант не придумал ничего лучше, чем попытаться откупиться от проверяющего сотрудника полиции. Разумеется, теперь вместо административной ответственности его ждёт уголовка за попытку дачи взятки должностному лицу.