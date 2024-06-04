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В Челябинске мигрант попытался подкупить полицейского

38-летний мужчина приехал в Челябинскую область, чтобы подзаработать.

Источник: ГУ МВД ПО Челябинской области

Будучи уроженцем ближнего зарубежья, он должен был оформить патент на трудовую деятельность и мог бы работать, без малейшей оглядки. Но то ли ему стало жалко денег, то ли правовая безграмотность подвела — мигрант не придумал ничего лучше, чем попытаться откупиться от проверяющего сотрудника полиции. Разумеется, теперь вместо административной ответственности его ждёт уголовка за попытку дачи взятки должностному лицу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в этом году зарегистрировано порядка тысячи фактов, когда мигранты работают без разрешительных документов, а наниматели трудоустраивают их в обход закона.