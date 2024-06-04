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В аэропорту Челябинска задержали 9 нелегалов, прибывших из Санкт-Петербурга

Сообщается, что всего правоохранители проверили более 30 иностранных граждан.

В международном аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске задержали девять нелегалов, прибывших из Санкт-Петербурга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что всего правоохранители проверили более 30 иностранных граждан.

«Задержаны девять граждан ближнего зарубежья, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, прибывших рейсом Санкт-Петербург — Челябинск. Судом решается вопрос о принудительном удалении из страны нарушителей», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Проверка проводилась в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с Южно-Уральским линейным Управлением МВД на транспорте, региональным УФСБ и при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии.

По итогам все иностранцы проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.