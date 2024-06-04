Под Воронежем накрыли склад с контрафактным алкоголем на 8 млн руб

Полицейские вместе с коллегами из регионального УФСБ обнаружили в Воронежской области склад с левым алкоголем. В Острогожском районе силовики накрыли точку, где нашли более 35 тысяч бутылок (более 19 тысяч литров) с жидкостью различного наименования: водка, коньяк и шампанское различных брендов, на которых отсутствовали акцизные марки.