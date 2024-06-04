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Под Воронежем накрыли склад с контрафактным алкоголем на 8 млн руб

Силовики арестовали более 35 тыс бутылок фальшивого спиртного, хранившихся на складе в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские вместе с коллегами из регионального УФСБ обнаружили в Воронежской области склад с левым алкоголем. В Острогожском районе силовики накрыли точку, где нашли более 35 тысяч бутылок (более 19 тысяч литров) с жидкостью различного наименования: водка, коньяк и шампанское различных брендов, на которых отсутствовали акцизные марки.

Немаркированное спиртное готовил к реализации 34-летний житель Аннинского района. В отделе полиции он признался, что приобрел алкоголь у неустановленных лиц и хранил с целью дальнейшей продажи. По результатам экспертизы, общая стоимость изъятого алкоголя составила около 8 млн рублей. На фигуранта завели уголовное дело за незаконное предпринимательство.

ФСБ