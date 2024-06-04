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Военнослужащего из Новосибирска приговорили к условному сроку за хранение ружья

Мужчина нашел оружие на свалке.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вынесли обвинительный приговор в отношении военнослужащего Михаила Данилова. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда, мужчина хранил у себя дома найденное на свалке ружье.

— Осужденный летом 2022 года обнаружил на территории полигона твердых бытовых отходов укороченное ружье, изготовленное из гладкоствольного охотничьего ружья, после чего принес его к себе домой, — написали в пресс-службе.

Данилову удавалось скрывать свою находку. Но 14 февраля 2024 года полиция явилась к мужчине и провела обыски. Оружие правоохранители изъяли, а военнослужащий предстал перед судом.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком два года.