Военнослужащего из Новосибирска приговорили к условному сроку за хранение ружья

В Новосибирске вынесли обвинительный приговор в отношении военнослужащего Михаила Данилова. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда, мужчина хранил у себя дома найденное на свалке ружье.
— Осужденный летом 2022 года обнаружил на территории полигона твердых бытовых отходов укороченное ружье, изготовленное из гладкоствольного охотничьего ружья, после чего принес его к себе домой, — написали в пресс-службе.
Данилову удавалось скрывать свою находку. Но 14 февраля 2024 года полиция явилась к мужчине и провела обыски. Оружие правоохранители изъяли, а военнослужащий предстал перед судом.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком два года.