В Омске маленький мальчик незаметно вышел один на улицу без обуви и потерялся

В службу «112» поступило сообщение от 29-летней местной жительницы. Девушка рассказала, что на улице Карпинского нашла маленького мальчика, который шёл один, без обуви.
Стражи порядка сразу же прибыли на место и отвезли ребёнка в отдел полиции. Мальчика передали инспектору ПДН, а участковый уполномоченный отправился проверять близлежащую территорию. Около часа он обходил жилые дома, разговаривал с жильцами и выяснял, не пропадал ли ребёнок.
Вскоре полицейский увидел на одной из улиц мужчину, который оказался отцом мальчика и искал сына. Выяснилось, что 37-летний омич с тремя детьми приехал в гости к родственникам. На какое-то время дети остались дома одни, старшая 11-летняя дочь отвлеклась на пятилетнюю сестру, а её двухлетний брат сначала вышел во двор, а потом на улицу.
Мальчика отдали папе, инспектор ПДН провела с ним профилактическую беседу.