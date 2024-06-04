В Омске маленький мальчик незаметно вышел один на улицу без обуви и потерялся

Вскоре полицейский увидел на одной из улиц мужчину, который оказался отцом мальчика и искал сына. Выяснилось, что 37-летний омич с тремя детьми приехал в гости к родственникам. На какое-то время дети остались дома одни, старшая 11-летняя дочь отвлеклась на пятилетнюю сестру, а её двухлетний брат сначала вышел во двор, а потом на улицу.