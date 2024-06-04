Жительница Иркутской области осуждена за контрабанду красноярского леса

Она незаконно отправила лес из Красноярского края в Китай на 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
Установлено, что женщина разработала схему, по которой легализовала незаконно приобретенные лесоматериалы. По поддельным документам она отправила в Китай лес и заработала на этом около 3 миллионов рублей.
Теперь в путь отправятся не лесоматериалы, а их поставщик. Правда, не в Китай, а в колонию общего режима. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы, признав виновной по делу о контрабанде.
Ранее сотрудники ФСБ и таможни пресекли контрабанду леса в Карсноярском крае.