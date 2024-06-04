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Жительница Иркутской области осуждена за контрабанду красноярского леса

Оглашен приговор жительнице Иркутской области.

Источник: УФСБ по Красноярскому краю

Она незаконно отправила лес из Красноярского края в Китай на 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Установлено, что женщина разработала схему, по которой легализовала незаконно приобретенные лесоматериалы. По поддельным документам она отправила в Китай лес и заработала на этом около 3 миллионов рублей.

Теперь в путь отправятся не лесоматериалы, а их поставщик. Правда, не в Китай, а в колонию общего режима. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы, признав виновной по делу о контрабанде.

Ранее сотрудники ФСБ и таможни пресекли контрабанду леса в Карсноярском крае.