Перелом черепа: мальчик упал с велика на Тургеневской лестнице в Хабаровске и попал в больницу

Прокуратура Хабаровского края сообщила о начале проверки после инцидента, в котором подросток получил травму. Врачи диагностировали у 14-летнего парня перелом основания черепа. Получил он эту травму в результате падения с велосипеда на лестнице в Хабаровске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".