Перелом черепа: мальчик упал с велика на Тургеневской лестнице в Хабаровске и попал в больницу

Прокуратура Хабаровского края сообщила о начале проверки после инцидента, в котором подросток получил травму. Врачи диагностировали у 14-летнего парня перелом основания черепа. Получил он эту травму в результате падения с велосипеда на лестнице в Хабаровске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Вечером 2 июня подросток при спуске на велосипеде с лестницы в районе улицы Тургенева в городе Хабаровске не справился с управлением и упал. В результате произошедшего 14-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с диагнозом перелом основания черепа», — пишет прокуратура Хабаровского края.
Проверкой занимается прокуратура Центрального района. Тургеневская лестница известна всем жителям города. Несколько лет подряд она находилась в плохом состоянии, а в прошлом году ее привели в порядок и реконструировали.