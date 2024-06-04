Ракетный комплекс «Бастион» нанес удар по Украине

«Расчеты береговых ракетных комплексов “Бастион” Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины», — уточнили в ведомстве.
Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей и выдвинулся в позиционный район, где развернул пусковые установки «Бастиона» и выполнил пуски крылатых ракет.
«Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей», — добавили в МО.
Российское военное ведомство также показало видеоролик, как машины выдвигаются из замаскированных позиций, выходят в район пуска и после необходимой подготовки производят ракетный залп, после чего уезжают.