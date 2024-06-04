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Ракетный комплекс «Бастион» нанес удар по Украине

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс «Бастион» Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ, сообщили в Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчеты береговых ракетных комплексов “Бастион” Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины», — уточнили в ведомстве.

Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей и выдвинулся в позиционный район, где развернул пусковые установки «Бастиона» и выполнил пуски крылатых ракет.

«Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей», — добавили в МО.

Российское военное ведомство также показало видеоролик, как машины выдвигаются из замаскированных позиций, выходят в район пуска и после необходимой подготовки производят ракетный залп, после чего уезжают.