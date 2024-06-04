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В Новосибирске водитель сбил женщину у остановки и скрылся

Предположительно, нарушитель управлял автомобилем «Рено Логан».

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Утром 4 июня в Новосибирске водитель автомобиля, по предварительным данным, «Рено Логан» сбил женщину, стоявшую у остановки. Произошла авария на улице Станционной у дома 97 к.4.

— В результате ДТП пострадал пешеход-женщина, 1981 года рождения. Ее доставили в больницу. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

В ГИБДД напомнили, что в случае аварии водитель, причастный к ДТП, должен включить «аварийку», выставить аварийный знак. Также он должен оказать первую помощь человеку, пострадавшему в ДТП, если такой есть. Вызвать скорую и полицию.

— Согласно КоАП РФ оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток (ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ), — добавили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД просят очевидцев аварии откликнуться и позвонить по номерам: 232−23−51, отделение розыска тел. 232−23−35.