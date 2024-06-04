Новосибирцы под угрозой пистолета забрали у москвича сумку с 10 миллионами рублей

О происшествии, которое случилось вчера поздно вечером, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу Москве. Все произошло на улице имени академика Миллионщикова. Двое парней напали на 22-летнего местного жителя. Угрожая пистолетом, грабители отняли у него пакет, в котором было 10 миллионов рублей.