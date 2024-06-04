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Новосибирцы под угрозой пистолета забрали у москвича сумку с 10 миллионами рублей

В Москве двое приезжих из Новосибирска напали на прохожего и забрали у него пакет с 10 миллионами рублей. Налетчиков задержали.

Источник: ГУ МВД

О происшествии, которое случилось вчера поздно вечером, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу Москве. Все произошло на улице имени академика Миллионщикова. Двое парней напали на 22-летнего местного жителя. Угрожая пистолетом, грабители отняли у него пакет, в котором было 10 миллионов рублей.

Налетчиков задержали спустя некоторое время. Ими оказались приезжие из Новосибирска. Одному из нападавших — 21 год, другому — 22.

В отношении исполнителей «гоп-стопа» возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч.4 ст. 162 УК РФ). В ближайшее время подозреваемых планируют отправить под стражу. Также полицейские проверяют новосибирцев на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее «Прецедент» писал: экс-начальник департамента мэрии Дмитрий Перязев возглавил «СГК-Новосибирск».

Екатерина СОСНИНА.