Мужчина бросил петарду в компанию подростков в Гродно

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело за злостное хулиганство в отношении жителя Гродно, который бросил петарду в компанию подростков, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
Следователями установлено, что 56-летний житель Гродно, находясь вечером на своем балконе, бросил в подростков, которые сидели на скамейке во дворе, петарду.
«У 16-летнего подростка — ожоги плеча и ног. Еще трое ребят 18, 16 и 15 лет, физически не пострадали, отделавшись испугом», — рассказала Позняк.
По ее словам, их жизни и здоровью ничего не угрожает, милиция задержала злоумышленника.
Милиция объявила план «Перехват»
После того, как было совершено злостное хулиганство, житель Гродно вместе с женой спешно покинул квартиру, надеясь избежать наказания. Но пострадавшие подростки обратились к правоохранителям, рассказала представитель УСК.
По ее словам, чтобы задержать злоумышленника, милиция ввела план «перехват», мужчина не успел покинуть Гродно и был задержан.
На допросах он не отрицал вину и свою причастность к преступлению. Подозреваемый рассказал следователю, что в тот вечер вышел на балкон и увидел во дворе дома компанию подростков. По его словам, несовершеннолетние шумели, поэтому он решил их напугать, поджог петарду и бросил в детей, сообщили в УСК по Гродненской области.
Специалисты выехали на место.
Следователи и эксперты-криминалисты осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, допросили потерпевших подростков. По решению следствия назначено проведение судмедэкспертиз.
Уже установлено, что мужчина с петардой в момент совершения преступления был сильно пьян, в крови у него обнаружено 2,1 промилле алкоголя, сказала Позняк.
По ее словам, ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы прокурор дал санкцию в виде заключения под стражу, сказала Позняк.