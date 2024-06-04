Мужчина бросил петарду в компанию подростков в Гродно

На допросах он не отрицал вину и свою причастность к преступлению. Подозреваемый рассказал следователю, что в тот вечер вышел на балкон и увидел во дворе дома компанию подростков. По его словам, несовершеннолетние шумели, поэтому он решил их напугать, поджог петарду и бросил в детей, сообщили в УСК по Гродненской области.