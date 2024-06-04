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В эвакуированном в Приморье поезде не нашли опасных предметов

В эвакуированном в Приморье поезде Москва — Владивосток не нашли взрывчатки.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн — РИА Новости. Полицейские не обнаружили опасных предметов в поезде Москва — Владивосток, пассажиров которого утром эвакуировали в Приморье из-за сообщения о минировании, поезд продолжил движение, сообщили РИА Новости в Управлении на транспорте МВД России по ДФО.

Ранее в управлении сообщали РИА Новости, что указанный поезд во вторник был остановлен на станции Ружино в Приморском крае из-за сообщения о минировании. Были эвакуированы 316 пассажиров, на месте работали сотрудники транспортной полиции и кинологи с собаками.

«Досмотровые мероприятия проведены, никаких посторонних предметов в поезде обнаружено не было. В 14.35 (7.35 мск) поезд продолжил движение в пункт назначения», — сообщила РИА Новости представитель транспортной полиции Ольга Мироненко.