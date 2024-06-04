Горящую фуру сняли на видео на трассе в Воронежской области





По официальной информации, вызов поступил в 21:52. Фура вспыхнула на 707 км трассы. На месте пожара работало одно отделение. Возгорание ликвидировали в 22:22. Вчера, 3 июня, в Центральном районе Воронежа загорелись хозяйственные постройки в частном секторе на улице Художника Бучкури. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 16:42. Через 21 минуту пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Сотрудникам МЧС остановить распространение огня и отстоять ближайшие жилые дома.