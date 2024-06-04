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Горящую фуру сняли на видео на трассе в Воронежской области

Пострадавших нет.

Вечером понедельника, 3 июня, на трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Ворноежской области загорелся прицеп грузового автомобиля Mercedes-Benz. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, обошлось без пострадавших. Очевидцы сняли пожар на видео и опубликовали кадры в социальных сетях:



По официальной информации, вызов поступил в 21:52. Фура вспыхнула на 707 км трассы. На месте пожара работало одно отделение. Возгорание ликвидировали в 22:22. Вчера, 3 июня, в Центральном районе Воронежа загорелись хозяйственные постройки в частном секторе на улице Художника Бучкури. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 16:42. Через 21 минуту пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Сотрудникам МЧС остановить распространение огня и отстоять ближайшие жилые дома.

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