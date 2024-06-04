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В Перми неизвестный сообщил о минировании гостиницы

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня в 9:30 на телефон администратора гостиницы «Прикамье» (Пермь, Комсомольский проспект, 27) поступил звонок, в котором было предложено перечислить на счет 1 млн руб., в противном случае прозвучала угроза взрыва гостиницы. Об этом сообщает источник в отеле.

Источник: Utsman Media/CC0

Была вызвана полиция, она проверила отель. Загрузка отеля была полная, все постояльцы 150 номеров были выселены. В ходе проверки ничего не было выявлено, в данный момент постояльцы вернулись в номера.

«Ъ-Прикамье» сделал запрос в ГУ МВД, ответ пока не поступил. Источник, близкий к главку, подтвердил, что вызов был, но ситуацию не прокомментировал. В краевом МЧС сообщили. что к ним никакой информации о произошедшем не поступало.