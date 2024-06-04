Была вызвана полиция, она проверила отель. Загрузка отеля была полная, все постояльцы 150 номеров были выселены. В ходе проверки ничего не было выявлено, в данный момент постояльцы вернулись в номера.
В Перми неизвестный сообщил о минировании гостиницы
Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня в 9:30 на телефон администратора гостиницы «Прикамье» (Пермь, Комсомольский проспект, 27) поступил звонок, в котором было предложено перечислить на счет 1 млн руб., в противном случае прозвучала угроза взрыва гостиницы. Об этом сообщает источник в отеле.