В Перми неизвестный сообщил о минировании гостиницы

«Ъ-Прикамье» сделал запрос в ГУ МВД, ответ пока не поступил. Источник, близкий к главку, подтвердил, что вызов был, но ситуацию не прокомментировал. В краевом МЧС сообщили. что к ним никакой информации о произошедшем не поступало.