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В Перми в колодце нашли тело пропавшего без вести мужчины

41-летний житель Свердловской области приехал в Пермь по служебным делам, после чего перестал выходить на связь. По факту безвестного исчезновения мужчины в СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

9 мая 2024 года мужчина приехал на служебном автомобиле в Пермь. Он остановился у кафе в Свердловском районе города, оставив машину на парковке. После того, как он вышел из кафе, пропал без вести.

21 мая 2024 года в следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения на территории города Перми 41- летнего жителя Свердловской области.

«31 мая 2024 года в ходе проведения поисковых мероприятий на территории Свердловского района города Перми в канализационном колодце следователями было обнаружено тело пропавшего мужчины», — отмечают в следственном комитете.

Также был задержан подозреваемый в совершенном преступлении — 36-летний житель Свердловской области. По версии следствия, ночью 9 мая потерпевший совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из помещения кафе и прошли в лес. Между ними произошел конфликт, переросший в борьбу, в ходе которой потерпевший упал в открытый канализационный колодец.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

СК