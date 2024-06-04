В Перми в колодце нашли тело пропавшего без вести мужчины

9 мая 2024 года мужчина приехал на служебном автомобиле в Пермь. Он остановился у кафе в Свердловском районе города, оставив машину на парковке. После того, как он вышел из кафе, пропал без вести.
21 мая 2024 года в следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения на территории города Перми 41- летнего жителя Свердловской области.
«31 мая 2024 года в ходе проведения поисковых мероприятий на территории Свердловского района города Перми в канализационном колодце следователями было обнаружено тело пропавшего мужчины», — отмечают в следственном комитете.
Также был задержан подозреваемый в совершенном преступлении — 36-летний житель Свердловской области. По версии следствия, ночью 9 мая потерпевший совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из помещения кафе и прошли в лес. Между ними произошел конфликт, переросший в борьбу, в ходе которой потерпевший упал в открытый канализационный колодец.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.