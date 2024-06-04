В Перми в колодце нашли тело пропавшего без вести мужчины

Также был задержан подозреваемый в совершенном преступлении — 36-летний житель Свердловской области. По версии следствия, ночью 9 мая потерпевший совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из помещения кафе и прошли в лес. Между ними произошел конфликт, переросший в борьбу, в ходе которой потерпевший упал в открытый канализационный колодец.