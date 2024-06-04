Под Волгоградом компания молодежи разбилась в ДТП с фурой

«На 491 км трассы Сызрань-Волгоград произошло столкновение легкового автомобиля с фурой. На месте аварии была оказана помощь пострадавшим — пассажирам 1997 и 2000 года рождения и водителю легкового автомобиля 1991 года рождения», — сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГБУЗ «КССМП».