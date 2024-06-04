Под Волгоградом компания молодежи разбилась в ДТП с фурой

Жесткое ДТП с фурой и легковушкой случилось сегодня ночью на трассе в Камышинском районе Волгоградской области. В аварии разбилась компания молодежи. Сообщается о трех пострадавших.
«На 491 км трассы Сызрань-Волгоград произошло столкновение легкового автомобиля с фурой. На месте аварии была оказана помощь пострадавшим — пассажирам 1997 и 2000 года рождения и водителю легкового автомобиля 1991 года рождения», — сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГБУЗ «КССМП».
Легковушка влетела прямо под фуру, превратившись в груду металла. На вызов на место ДТП выехали сразу три бригады скорой медпомощи. Пострадавших в аварии молодых людей доставили в отделение травматологии ЦГБ Камышина. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции.