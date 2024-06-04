В Нижегородской области от молнии загорелся дом

Инцидент произошел в 18:00, пожару присвоили 2 ранг. Пламя, распространившееся на площадь 420 кв. м удалось зафиксировать за 45 минут.
На данный момент пожар полностью ликвидирован. Пламя тушили до 22:08. Пострадавших среди 27 жильцов нет.
3 июня в Балахне загорелся двухэтажный жилой дом от прямого попадания грозового разряда.
Инцидент произошел в 18:00, пожару присвоили 2 ранг. Пламя, распространившееся на площадь 420 кв. м удалось зафиксировать за 45 минут.
На данный момент пожар полностью ликвидирован. Пламя тушили до 22:08. Пострадавших среди 27 жильцов нет.