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В Нижегородской области от молнии загорелся дом

3 июня в Балахне загорелся двухэтажный жилой дом от прямого попадания грозового разряда.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инцидент произошел в 18:00, пожару присвоили 2 ранг. Пламя, распространившееся на площадь 420 кв. м удалось зафиксировать за 45 минут.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Пламя тушили до 22:08. Пострадавших среди 27 жильцов нет.

несчастный случай