Подросток утонул в море, пытаясь спасти двух ребят в Зеленоградске

Предварительно известно, что мальчики 13 лет прыгали с пирса в Зеленоградске, и в какой-то момент течение стало затягивать обоих в море. На помощь пришёл 16-летний парень из того же детского дома. Он позвонил спасателям, а сам прыгнул в воду. Юных потерпевших спасли, а вот тело их товарища уже нашли на берегу без следов насильственной смерти. Точную причину смерти выяснят судмедэксперты, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.