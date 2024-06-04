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В Ростовской области на восемь лет осудили мужчину за убийство знакомого

Это житель Мартыновского района.

В Ростовской области на восемь лет осудили мужчину за убийство знакомого. Об этом сообщили донские следователи.

Суд установил, что в декабре 2023 года 42-летний мужчина был пьян. Он поругался со своим знакомым-ровесником. Ссора произошла в доме на улице Красноармейской в хуторе Новосадковском Мартыновского района.

Тогда осуждённый стал бить оппонента руками, ногами, а также ударил по голове деревянным пнём. Травмы оказались смертельными.

Как уточнили в прокуратуре Ростовской области, суд признал мужчину виновным в убийстве и на восемь лет отправил в колонию строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.

А ранее мы сообщали, что на Дону за двойное убийство и покушение осудят 32-летнего мужчину.