В Ростовской области на восемь лет осудили мужчину за убийство знакомого. Об этом сообщили донские следователи.
Суд установил, что в декабре 2023 года 42-летний мужчина был пьян. Он поругался со своим знакомым-ровесником. Ссора произошла в доме на улице Красноармейской в хуторе Новосадковском Мартыновского района.
Тогда осуждённый стал бить оппонента руками, ногами, а также ударил по голове деревянным пнём. Травмы оказались смертельными.
Как уточнили в прокуратуре Ростовской области, суд признал мужчину виновным в убийстве и на восемь лет отправил в колонию строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.
А ранее мы сообщали, что на Дону за двойное убийство и покушение осудят 32-летнего мужчину.