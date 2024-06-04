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МЧС начало подготовку населения к землетрясениям

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В республике стартовала «Неделя готовности к землетрясениям». Мероприятие проводится для осведомленности населения о том, как действовать при стихийных бедствиях, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным МЧС, что «Неделя готовности к землетрясению» завершится 7 июня текущего года. В течение недели в махаллях, учебных заведениях, на предприятиях и в организациях пройдут тренинги по подготовке жителей республики к землетрясениям.

Напомним, в Узбекистане также примут меры по усилению контроля за строительством и повышению сейсмозащиты высотных зданий. Кроме того, в стране начнут формировать волонтерские отряды для спасательных работ при сильных землетрясениях.

Уже к концу этого года в Узбекистане планируют запустить национальную систему оповещения о сильных землетрясениях.

МЧС