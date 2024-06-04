МЧС начало подготовку населения к землетрясениям

По данным МЧС, что «Неделя готовности к землетрясению» завершится 7 июня текущего года. В течение недели в махаллях, учебных заведениях, на предприятиях и в организациях пройдут тренинги по подготовке жителей республики к землетрясениям.
Напомним, в Узбекистане также примут меры по усилению контроля за строительством и повышению сейсмозащиты высотных зданий. Кроме того, в стране начнут формировать волонтерские отряды для спасательных работ при сильных землетрясениях.
Уже к концу этого года в Узбекистане планируют запустить национальную систему оповещения о сильных землетрясениях.