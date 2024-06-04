Житель Крымска заподозрил соседей в краже и устроил им пытки в стиле 90-х

Чтобы узнать, действительно ли соседи украли у него телевизор, мужчина пригласил их в гости. В разгар застолья хозяин вышел с соседом во двор и внезапно напал на него, жестоко избил его и пытался задушить. Оставив избитого, злоумышленник вернулся в дом. Там он начал издеваться над соседкой, используя утюг.