Житель Крымска заподозрил соседей в краже и устроил им пытки в стиле 90-х

Житель Крымска заподозрил супружескую пару, проживающую в доме неподалеку, в краже телевизора из его дома и пытался вернуть устройство, издеваясь над соседями. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Пострадавшим супругам потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Чтобы узнать, действительно ли соседи украли у него телевизор, мужчина пригласил их в гости. В разгар застолья хозяин вышел с соседом во двор и внезапно напал на него, жестоко избил его и пытался задушить. Оставив избитого, злоумышленник вернулся в дом. Там он начал издеваться над соседкой, используя утюг.
От пыток в стиле 90-х женщину спасли полицейские, которых на помощь вызвал ее супруг.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемого ожидает суд.