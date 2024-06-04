16-летняя студентка пошла выбрасывать мусор и пропала в Кокшетау

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 июня в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение опекуна-директора одного из колледжей областного центра о том, что в этот же день студентка Анна Писарева, родившаяся 4 января 2008 года, ушла из общежития в неизвестном направлении и не вернулась.