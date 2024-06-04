В июне направят прокурору: завершено расследование убийства малыша Далера

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга. Обвинение в расправе над ребенком предъявлено 35-летней опекунше Веронике Наумовой, в семье которой мальчик жил вместе с сестрой с 2019 года. Всего в семье воспитывалось шестеро детей, из которых лишь трое были биологическими.
26 июня прошлого года женщина сообщила в полицию об исчезновении мальчика. Однако спустя три дня призналась, что еще в декабре спрятала труп Далера в гараже. Также Веронике Наумовой предъявлены обвинения по пунктам «в», «г» части 2 статьи 117 УК «Истязание малолетнего с особой жестокостью» и по 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат».
По версии следствия, опекунша издевалась над ребенком — била шокером, заставляла приседать. А после его смерти присвоила себе более 70 тысяч рублей из казны государства.
За семь месяцев труп сгнил, из-за чего экспертиза не смогла установить точную причину смерти. Весной 2024 года была назначена повторная экспертиза, основанная на заключении консилиума врачей. Вероятно, специалисты отвечали на поставленные следствием вопросы.
Основной версией о причинах смерти Далера остается утопление. По данным источника, следователи основываются на показаниях других детей. Есть основания полагать, что Вероника избила мальчика, а затем утопила в ванне.
— Экспертиза есть. Но мне нельзя комментировать это. Мы сейчас знакомимся с делом. В июне оно будет направлено прокурору. Установлена ли причина смерти? Не могу сказать, — заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Елена Хорова.
В конце прошлого лета обвинения в истязании Далера предъявили племяннику Вероники Наумовой — Даниилу Егольникову. А потом и мужу Александру Наумову.
Потерпевшим по уголовным делам проходит родной отец Далера, освободившейся из колонии строгого режима в августе. С 2018 года Худжановиддин Бобиев отбывал наказание за разбой.
— Они [обвиняемая сторона] могут знакомиться долго. В этом случае используется график ознакомления. Бывает даже так, что следователь обращается в суд, чтобы ограничить сроки ознакомления с материалами. Гражданский иск по делу Наумова будет заявлен в процессе. А что касается Наумовой — он будет заявлен позже по результатам ознакомления с уголовным делом. Чтобы было возможно определить степень причиненного вреда, — пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат Бобиева Сергей Шамсутдинов.
Уголовное дело Александра Наумова уже рассматривается в гарнизонном военном суде. Для дачи показаний уже вызывалась сестра Далера, а также бывшая воспитательница и заведующая садика «Семицветик» Анна Гилева.
Александр Наумов отрицает свою причастность к истязаниям мальчика.
Последняя стала фигурантом уголовного дела по статье 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». Отметим, что после новостей о гибели мальчика была уволена сотрудница органов опеки — на нее завели уголовное дело по статье 293 УК «Халатность».
— Специалист освобожден от замещаемой должности и уволен с гражданской службы, служебный контракт прекращен в июле 2023 года, — сообщили «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики региона.
Ранее стало известно, что за последний год жизни на свободе Вероника Наумова потратила все накопления мужа — 6,2 миллиона рублей.