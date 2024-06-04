В июне направят прокурору: завершено расследование убийства малыша Далера

— Они [обвиняемая сторона] могут знакомиться долго. В этом случае используется график ознакомления. Бывает даже так, что следователь обращается в суд, чтобы ограничить сроки ознакомления с материалами. Гражданский иск по делу Наумова будет заявлен в процессе. А что касается Наумовой — он будет заявлен позже по результатам ознакомления с уголовным делом. Чтобы было возможно определить степень причиненного вреда, — пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат Бобиева Сергей Шамсутдинов.