Лобовое стекло машины разбили пакетом с водой во Владивостоке

Инцидент произошёл вечером 3 июня возле дома № 5 по Майора Филиппова. От падения пакета с верхних этажей треснуло и продавилось лобовое стекло, также удар повредил правое зеркало. В канале опубликовали видео последствий и ролик с камер наблюдения, запечатлевших момент падения.