Лобовое стекло машины разбили пакетом с водой во Владивостоке

Пакет с водой скинули из окна на припаркованный автомобиль во Владивостоке, от этого пострадало лобовое стекло, сообщили в Telegram-канале Svodka_25.
Инцидент произошёл вечером 3 июня возле дома № 5 по Майора Филиппова. От падения пакета с верхних этажей треснуло и продавилось лобовое стекло, также удар повредил правое зеркало. В канале опубликовали видео последствий и ролик с камер наблюдения, запечатлевших момент падения.
Местные жители утверждают, что в ЖК «Изумрудный» подобные случаи не редкость: случается, что недовольные парковкой спускают колёса или царапают автомобили.