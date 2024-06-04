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Лобовое стекло машины разбили пакетом с водой во Владивостоке

Его скинули с верхних этажей.

Источник: Соцсети

Пакет с водой скинули из окна на припаркованный автомобиль во Владивостоке, от этого пострадало лобовое стекло, сообщили в Telegram-канале Svodka_25.

Инцидент произошёл вечером 3 июня возле дома № 5 по Майора Филиппова. От падения пакета с верхних этажей треснуло и продавилось лобовое стекло, также удар повредил правое зеркало. В канале опубликовали видео последствий и ролик с камер наблюдения, запечатлевших момент падения.

Местные жители утверждают, что в ЖК «Изумрудный» подобные случаи не редкость: случается, что недовольные парковкой спускают колёса или царапают автомобили.