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«Столб дыма видно за несколько километров»: под Воронежем снова загорелся мусорный полигон

В МЧС сообщили, что возгорание ничему не угрожает.

В Воронежской области загорелся мусор на полигоне ТБО в селе Бабяково Новоусманского района. По словам очевидцев, возгорание произошло еще ночью. Огромный столб дыма, видный за несколько километров, засняли автомобилисты, проезжавшие мимо площадки во вторник утром, 4 июня.


— Все необходимые службы вызваны. В данный момент происходит тушение. Ничего критичного нет. Полигон работает в штатном режиме, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в ООО «Поэтро-Полигон», которому принадлежит площадка.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что мусорный полигон Бабяково загорелся в ночь на 15 апреля. Росприроднадзор организовал проверку. Компанию «Поэтро-Полигон» пообещали привлечь к ответственности.

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