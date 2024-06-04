«Столб дыма видно за несколько километров»: под Воронежем снова загорелся мусорный полигон



— Все необходимые службы вызваны. В данный момент происходит тушение. Ничего критичного нет. Полигон работает в штатном режиме, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в ООО «Поэтро-Полигон», которому принадлежит площадка.



Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что мусорный полигон Бабяково загорелся в ночь на 15 апреля. Росприроднадзор организовал проверку. Компанию «Поэтро-Полигон» пообещали привлечь к ответственности.