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Штраф — 65 млн: газовую компанию наказали в Алматы за злоупотребление положением

Газовая компания в Алматы получила штраф в размере 65 млн тенге за необоснованные доходы. Из-за этого вводится компенсирующий тариф для тысяч потребителей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

По информации прокуратуры Алматы, в действиях частной компании был установлен факт злоупотребления доминирующим положением. Оно проявилось в несоразмерном возмещении инвестиций за счет средств потребителей при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения.

«Также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора компания была оштрафована на сумму 65 млн тенге по статьям 159 и 164 КоАП РК. Также уполномоченному органу было поручено установить компенсирующий тариф для восстановления прав более чем 14 тысяч потребителей», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура