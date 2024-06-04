Штраф — 65 млн: газовую компанию наказали в Алматы за злоупотребление положением

«Также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора компания была оштрафована на сумму 65 млн тенге по статьям 159 и 164 КоАП РК. Также уполномоченному органу было поручено установить компенсирующий тариф для восстановления прав более чем 14 тысяч потребителей», — сообщили в прокуратуре.