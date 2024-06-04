Сезон пожаров, вызванных грозами, охватил Хабаровский край

В Хабаровском крае летний период принес сезон грозовых возгораний, сообщает пресс-служба правительства края.
Обычно такие пожары начинаются в конце мая, но в этом году они стартовали в начале июня. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 7 таких случаев. Четыре пожара взяты под контроль в северных районах края, все они возникли из-за гроз.
«Накануне по северной и восточной части края прошел грозовой фронт. Он оставил за собой шлейф возгораний в Амурском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Очаги расположены на расстоянии десятков километров от населенных пунктов и не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики», — сообщил и.о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Таранов.
Действующие пожары в зоне активного тушения планируется ликвидировать в течение суток. Этим занимаются 114 сотрудников лесной охраны, задействовано 11 единиц техники и 3 воздушных судна.