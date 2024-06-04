В Ташобласти мужчина избил врача, приехавшего на вызов

По информации пресс-службы областного хокимията, инцидент произошел 1 июня в поселке Чувалачи. 26-летний местный житель вызвал домой скорую помощь, жалуясь на головные боли, а также проблемы с почками.
Мужчине не понравилось, что прибывший врач, осматривая пациента, задавал вопросы относительно его самочувствия. Он сначала начал оскорблять врача, требуя «быстрее выполнять свою работу», а затем и вовсе ударил медика по лицу.
Врачу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также пришлось накладывать швы на нижнюю губу. Сейчас пострадавший проходит лечение в больнице, однако с заявлением к правоохранителям пока не обращался. В случае обращения в органы, против гражданина, избившего врача, будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Ташкенте владельцы машин устроили драку с водителем скорой, который не смог проехать между хаотично припаркованными авто во дворе дома.
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