В Ташобласти мужчина избил врача, приехавшего на вызов

Врачу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также пришлось накладывать швы на нижнюю губу. Сейчас пострадавший проходит лечение в больнице, однако с заявлением к правоохранителям пока не обращался. В случае обращения в органы, против гражданина, избившего врача, будет возбуждено уголовное дело.