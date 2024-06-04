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В Приангарье задержали подозреваемого в вандализме на кладбище

Полиция Иркутской области задержала молодого человека, который подозревается в повреждении надгробий на кладбище в поселке Тельма. Об этом сообщает сайт «Орда. Инфо».

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, полученной от работников местной администрации, более 70 могил были повреждены, включая упавшие надгробья, сломанные ограды и другие ритуальные элементы.

Подозреваемым оказался 19-летний житель города Усолья-Сибирского. Он объяснил, что приехал в Тельму со своими друзьями, чтобы искупаться в озере, и при этом употреблял алкоголь. Затем он отправился на кладбище, где с помощью палки разбил несколько памятников, которые выбирал случайным образом, а также разбросал цветы и венки по всему погосту.

В данный момент полиция оценивает сумму нанесенного ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.