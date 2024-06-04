Вышел из такси без 5 миллионов и с кредитами. В Петербурге задержали этническую группу карманников

Выйти на след группировки удалось благодаря очередному потерпевшему, который после поездки в такси лишился не только телефона, но и 5 млн рублей со своего счета. Во время поездки через мобильный банк пассажира были взяты кредиты, а также оплачен целый список покупок из интернет-магазина. Потерпевший вспомнил, что сам разблокировал свой телефон и передал таксисту, чтобы тот позвонил его супруге. Согласно анализу геолокации, покупки совершались в разных частях города, не совпадая с маршрутом такси, что указывало на наличие сообщников у водителя.