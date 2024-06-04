Пассажиров рейса Air Astana заперли на борту самолета

«2 июня рейс КС 7332 лоукостера FlyArystan по направлению Астана — Алматы выполняла авиакомпания Air Astana. Самолет прилетел в Алматы с задержкой в 19.30. После заезда самолета на стоянку экипаж был вынужден ожидать трап для высадки пассажиров. Задержка подачи трапа была связана с очередностью обслуживания рейсов, прибывающих в аэропорт», — сообщает пресс-служба Air Astana.
В самолете не работал кондиционер, как отмечают в компании, одной женщине стало плохо. Ей дали воду и кислородный баллон.
«Несколько человек попытались открыть двери самолета. Члены экипажа объяснили, что по правилам безопасности, двери открывать до приезда трапа запрещено во избежание падения. Однако один из пассажиров, несмотря на предупреждения, сбросил защитную крышку и поднял рычаг двери», — говорится в сообщении.
Указано, что к 20.15 подъехала машина с трапом, а также прибыли сотрудники полиции.
Блогер Танирберген Бердонгар сообщил, что пассажиры ждали 1,5 часа в закрытом пространстве без воздуха и света, дети кричали, кто-то даже потерял сознание. По его информации, супружеская пара решила сразу же на месте написать заявление в полицию.
Редакция КазТАГ обратилась в пресс-службу департамента полиции на транспорте за информацией.