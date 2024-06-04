Пассажиров рейса Air Astana заперли на борту самолета

«2 июня рейс КС 7332 лоукостера FlyArystan по направлению Астана — Алматы выполняла авиакомпания Air Astana. Самолет прилетел в Алматы с задержкой в 19.30. После заезда самолета на стоянку экипаж был вынужден ожидать трап для высадки пассажиров. Задержка подачи трапа была связана с очередностью обслуживания рейсов, прибывающих в аэропорт», — сообщает пресс-служба Air Astana.