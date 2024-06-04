Дело о гибели Светланы Бабаевой продолжат рассматривать 14 июня

Предыдущее заседание состоялось 3 июня, во вторник, 4 июня, суд продолжил знакомиться с показаниями свидетелей по делу.
Как сообщалось, подсудимый Игорь Малев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе первого судебного заседания, которое прошло 15 мая, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.
Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы «Россия сегодня».
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем в газете «Известия» в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем шеф-редактором журнала «Профиль». В 2008—2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012—2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции «Московские новости». Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013—2016 годах — главный редактор интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.