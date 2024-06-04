Дело о гибели Светланы Бабаевой продолжат рассматривать 14 июня

С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем шеф-редактором журнала «Профиль». В 2008—2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012—2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции «Московские новости». Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.