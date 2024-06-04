В России объявили в розыск белорусского гребца Шурмея

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, следует из базы ведомства.
Ранее в Басманном суде сообщили РИА Новости, что следствие обратилось с ходатайством о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея по статье о наемничестве в вооруженном конфликте.
«Павел Антонович Шурмей, 01.09.1976. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД РФ.
Шурмей выступал на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов за сборную Белоруссии.