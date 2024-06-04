В Беларуси с начала года погибли 42 ребенка

Также она рассказала, что за 2023 год при катании на средствах персональной мобильности по дорогам травмы получили более 1 тысячи детей, один велосипедист погиб. В целом же за прошлый год с уличными травмами в учреждения здравоохранения обратилось более 51 тысячи детей, в 2022 году — более 53 тысяч.