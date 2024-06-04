В Беларуси с начала года погибли 42 ребенка

«За пять месяцев текущего года в стране от внешних причин погибли 42 ребенка. И эта цифра неутешительная, она больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала она.
Представительница Генпрокуратуры назвала основные причины гибели детей: суициды, дорожно-транспортные происшествия, пожары, утопление, падение с высоты и преступные действия.
«От пожаров погибло шесть детей, в ДТП — тоже шесть, при падении с высоты погиб один ребенок, преступные действия совершены в отношении четырех детей, — отметила Финевич. — За последние три года в стране утонули 93 ребенка, в прошлом году при падении из окон погибли пятеро детей».
Также она рассказала, что за 2023 год при катании на средствах персональной мобильности по дорогам травмы получили более 1 тысячи детей, один велосипедист погиб. В целом же за прошлый год с уличными травмами в учреждения здравоохранения обратилось более 51 тысячи детей, в 2022 году — более 53 тысяч.