Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У побережья Крыма заметили американский беспилотник

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сайта Flightradar24.

Источник: Reuters

Судя по данным сайта, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия. Дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю.

По информации Flightradar, БПЛА принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 10−2045, позывной Forte-12.

Полет дрона отслеживают более пяти тысяч пользователей, сейчас он занимает первое место по «популярности» на платформе. По данным на 11:39 мск, на сайте отключили отслеживание беспилотника, борт перестал отображаться на карте.

По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов.

Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, «выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области».